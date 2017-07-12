В Италии футболист зарезал мать и сестру

В Парме 21-летний ганский полузащитник команды Серии D "Имолезе" Соломон Ньянтаки убил близких родственников.

Как сообщает Corriere della Sera, футболист во вторник вечером совершил двойное убийство в собственной квартире в Парме.

Ньянтаки нанёс несколько ножевых ранений 45-летней матери и 11-летней сестре, после чего поспешил на городской железнодорожный вокзал, чтобы уехать в Милан.

Но скрыться преступнику не удалось, местные полицейские выследили его с помощью системы видеонаблюдения. Сообщается, что Ньянтаки задержан и уже признал вину.

Отметим, Соломон вместе с матерью и старшим братом перебрались в Италию из Ганы 13 лет назад. Парень показывал неплохие результаты, в 17 лет был заигран за основной состав ФК "Парма". Однако из-за проблем с поведением не смог продолжить карьерный рост. В последнее время Ньянтаки играл в третьей по силе итальянской футбольной лиге за команду "Имолезе".