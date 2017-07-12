Яхту Роналду во время его отдыха с подругой обыскали вооружённые полицейские

Как предполагают испанские СМИ, неожиданный визит на судно прошёл в рамках проверки по делу о неуплате налогов.

Трое агентов таможенной полиции Испании буквально взяли на абордаж яхту Криштиану Роналду Aya London после того, как он вернулся из ресторана, где обедал со своей семьёй. Всё произошло во время отдыха футболиста на Балеарских островах.

Служители правопорядка пробыли на корабле около полутора часов. Роналду никак не отреагировал на появление полицейских и не стал с ними контактировать. В этот момент он отдыхал вместе с детьми и своей возлюбленной Джорджиной Родригес, которая, как утверждают СМИ, находится на пятом месяце беременности. На яхте также была замечена её мать Долорес.

Полиция, по сообщениям Hola!, искала некую документацию, которую передал в итоге представитель Роналду. Сотрудники полиции и представитель футболиста обменялись рукопожатиями, на чём неприятный для звезды "Реала" визит был завершён.