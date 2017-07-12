Матерщина за $100 млн. Макгрегор и Мейвезер провели убойную пресс-конференцию

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Матерщина за $100 млн. Макгрегор и Мейвезер провели убойную пресс-конференцию

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Фото: © Кугеукы/Lucy Nicholson

В преддверии боя Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор устроили в Лос-Анджелесе невероятную встречу, наполненную ненавистью и эпатажем.

На первую встречу бойцов собрался полный зал на 11 тысяч человек.

В итоге почти полуторачасовое шоу увенчалось выходом на арену двух бойцов. Мейвезер был в костюме цветов американского флага, Макгрегор — в пиджаке, полоски которого образовывались словами Fuck you, написанными мелким шрифтом. В ходе выступлений они обменялись обещаниями избить друг друга, а встреча лицом к лицу превратилась в бесконечный поток нецензурных ругательств и издёвок в адрес соперника.

Кроме того, во время пресс-конференции Мейвезер показал всем, "как должен выглядеть нормальный чек за бой" — на 100 миллионов долларов.

Полную видеозапись можно посмотреть по данной ссылке.

Бой между легендарными спортсменами состоится 26 августа на "Уэмбли".

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