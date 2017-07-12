35-летний Федерер продолжил творить чудо на Уимблдоне

Швейцарский ветеран после четвертьфиналов остался единственным представителем топ-4 мирового тенниса в игре.

Федерер уверенно в трёх сетах переиграл Милоша Раонича — 6:4, 6:2, 7:6. Семикратный победитель Уимблдона справился с седьмым номером мирового рейтинга всего за 1 час 57 минут, при этом за всю игру допустив всего девять невынужденных ошибок, при этом ни разу не упустив свою подачу и ещё и пробежав за матч расстояние на 10% меньше соперника.

Теперь в полуфинале он встретится с чехом Томашем Бердыхом, который неожиданно сыграл с Новаком Джоковичем всего один полный сет. Серб досрочно завершил борьбу за победу на турнире Большого шлема в Великобритании, уступив 6:7, 0:2. Во втором сете серб неожиданно для всех снялся с игры. Сначала он взял медицинский тайм-аут, а вскоре после него окончательно прекратил игру.

Также сегодня свой четвертьфинал сенсационно проиграл Энди Маррей, уступивший 28-й ракетке мира — Сэму Куэрри из США — и разгромно проигравший две последние партии — 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6.

В невероятном матче 1/8 финала до этого Рафаэль Надаль проиграл пятичасовой матч люксембуржцу Жилю Мюллеру.

Таким образом, в борьбе за трофей 35-летний Федерер остаётся единственным представителем лучшей четвёрки теннисистов, которая доминировала последнее десятилетие на кортах мира.