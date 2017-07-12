Звезда синхронного плавания Светлана Ромашина ждёт ребёнка

Пятикратная олимпийская чемпионка рассказала, что находится на 23-й неделе беременности.

27-летняя звезда синхронного плавания Светлана Ромашина, после Олимпиады в Рио взявшая паузу в спортивной карьере, ждёт ребёнка. Счастливую новость болельщикам Света рассказала сама, выложив снимок с округлившимся животиком на своей страничке в соцсети.

"Первый мой чемпионат мира НЕ в роли спортсменки. И на это есть особая причина", — подписала кадр чемпионка.

Поклонники тут же стали заваливать звезду поздравлениями: "Здорово! Поздравляю!", "Светик, здоровья тебе и огромного счастья", "Congratulations!".

Первенца своему супругу яхтсмену Николаю Захарову спортсменка подарит примерно в начале ноября. На грядущем чемпионате мира по водным видам спорта, который стартует уже 14 июля, Светлана будет поддерживать своих подруг с трибуны.