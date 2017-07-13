В Петербурге создан ещё один клуб с приставкой "супер"

Новость о том, что Федерация волейбола Санкт-Петербурга и администрация города при поддержке "Газпрома" в скором времени создадут волейбольный клуб под названием "Зенит", невольно заставила приравнять сине-бело-голубых к "Барселоне" или "Реалу", которые под своими цветами развивают не только футбол, но и другие популярные игровые виды спорта.

Создание сильной волейбольной команды в Санкт-Петербурге напрашивалось. В городе есть хорошие традиции ещё со времён ленинградского "Автомобилиста", волейболисты которого в своё время делали клуб победителем и призёром чемпионатов в 1930-х, 50-х и 70-80-х годах. Теперь петербургская и всероссийская федерации взялись вернуть большой волейбол в северный город. Судя по новостям из стана ВК "Зенит", им это удалось. Правда, при формировании клубных задач не стоит забывать, что волейбольная лига России — лучшая в мире (это подтверждает и опубликованный недавно рейтинг зарплат от издания SiOl, где пять мест в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира занимают волейболисты чемпионата России с зарплатами от 1 млн долларов).

В любом случае, руководство клуба и его спонсор "Газпром" взялись за дело основательно: президентом клуба станет Сергей Хомяков, зампред газовой корпорации. Да и финансирование клуба немалое: источник в федерации волейбола России подтвердил нам, что речь идёт о примерной сумме около 400 млн рублей — а это бюджет для команды Суперлиги очень серьёзного уровня.

За короткое время в Петербурге уже собрали состав, который может бороться за самые высокие места. Полный и окончательный список нам озвучил генеральный директор клуба Владимир Самсонов. В нём будет ряд звёзд российского и мирового волейбола: олимпийский чемпион Александр Волков, игроки сборной Павел Панков, Артём Зеленков, Андрей Ащев, Евгений Сивожелез, MVP "Финала четырёх" Лиги чемпионов — швед Маркус Нильссон.

— После первых новостей о создании клуба со звучным названием "Зенит" все заговорили о новом суперклубе. Считаете себя претендентами на золото чемпионата России?

— Сразу делать команду для борьбы за золото — это невозможно по ряду причин. Минимум 2–3 года проходит, чтобы из коллектива сделать чемпионскую команду. Наверное... даже скорее три. (Смеётся.) Хотя бывают и исключения.

Надо создать условия. Не всё же решают деньги. Игроки — живые люди, команда — живой организм. Надо всех собрать, объединить одной целью, зажечь… Тогда пойдёт. Очень много нужно составляющих, чтобы стать чемпионами. Конечно, мы будем бороться за как можно более высокие места. Но развиваться надо поэтапно, стремясь к победе в каждом следующем матче.

— В Петербурге уже есть футбольный и баскетбольный "Зенит", хоккейный СКА. Как будете привлекать зрителя при такой конкуренции?

— У волейбола свой зритель. А наш вид спорта в Санкт-Петербурге был всегда. И, поверьте, город очень соскучился по большому волейболу. Как пример — в прошлом году в Академии Платонова "Динамо" из Ленинградской области играло против казанского "Зенита". Сделали вход свободным — и пришлось закрывать двери, чтобы не возникла давка. 300–400 человек за дверью остались! Но по-другому нельзя было. Надеюсь, и на наших домашних матчах зрителей будет много. Клуб планирует вести активную работу с болельщиками, их ждёт много приятных сюрпризов. Играть будем как в Академии Платонова, так и на "Сибур-арене".

— Можете в общих чертах обрисовать план развития клуба?

— План простой: надо добиваться спортивного результата. Именно от него всё зависит. Спортивный клуб — это структура, которая обеспечивает тренеров и игроков всем необходимым. Материально-технической базой, финансами — в общем, делает всё для победы… Будет результат — люди потянутся.

— Уже известен полный и окончательный состав команды?

— Да, могу вам его озвучить пофамильно. Заявка выглядит так: Павел Панков, Максим Шульгин, Маркус Нильссон, Филипп Воронков, Ореоль Камехо, Евгений Сивожелез, Денис Шипотько, Александр Болдырев, Андрей Ащев, Александр Волков, Сергей Червяков, Денис Черейский, Артём Зеленков и Валерий Комаров.

18 июля собирается команда, начинается тренировочный сбор. Первый матч — на мемориале Платонова 16 августа. Кстати, своя площадка у нас будет и на этих выходных на фестивале VK Fest в Петербурге. Пользуясь случаем, в субботу в 17:00 всех приглашаю прийти посмотреть на новую команду. Более того — можно будет даже поиграть в одной команде с олимпийским чемпионом Александром Волковым и другими волейболистами! Мне кажется, это уникальная возможность для ценителей нашего вида спорта.

Что до мемориала Платонова, то в нём, помимо нас, примут участие легендарный клуб "Белогорье", "Автомобилист", "Динамо" из Ленинградской области, "Ярославич", МГТУ, а также команды из Финляндии и Эстонии.

Затем, с 28 августа по 3 сентября, мы принимаем на своей площадке один из предварительных этапов Кубка России. Причём в числе наших соперников будет казанский "Зенит" — действующий победитель Лиги чемпионов. Так что ждём всех на наших аренах, поддержка болельщиков нам очень нужна. А то, как в Питере умеют болеть за своих, знает весь мир.

Вообще, начинать сезон нам придётся, что называется, "без раскачки". В первом же матче чемпионата России 10 сентября предстоит встреча на выезде с ещё одним грозным соперником — серебряным призёром первенства — московским "Динамо".