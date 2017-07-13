Нурмагомедов "потроллил" Макгрегора: Против Мэйвезера мог бы выйти даже Роналду!

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказал своё мнение по поводу предстоящего боя Конора Макгрегора и Флойда Мэйвезера.

По словам Нурмагомедова, который провёл в Казани специальный семинар по ММА, предстоящий поединок — это очевидный пиар. Тем не менее он будет смотреть его по телевизору и следить за ирландцем, который может стать его соперником в будущем. Также россиянин "потроллил" Макгрегора, высказав мнение, что против Мэйвезера мог бы выйти на ринг далеко не только он:

— Против Флойда мог бы выйти биться даже Криштиану Роналду. Почему же дерётся Конор, а не он? Было бы интересное для всех зрелище — как профессиональный боксер побьёт профессионального футболиста, — цитирует Нурмагомедова lastround.ru.

26 августа Мейвезер и Макгрегор сразятся в Лас-Вегасе по правилам бокса. Недавно они провели зажигательную матерную пресс-конференцию.

Добавим, что в своё время Роналду называл российского бойца братом и ставил ему лайки в "Инстаграме".