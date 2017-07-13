Ибрагимович пообещал громкое заявление после визита в бар с шотами по 800 руб.

35-летний шведский футболист вскоре расскажет всем, где продолжит игровую карьеру.

Вчера фотографы застали Златана Ибрагимовича в манчестерском ресторане Tattu с агентом Мино Райолой. Как сообщили английские журналисты, на вопрос о продолжении карьеры звёздный футболист ответил, что вскоре сделает "очень громкое заявление".

Ресторан Tattu с китайской и японской кухней считается одним из лучших в городе. Минимальная цена шота в меню — около 800 рублей, цена на один коктейль доходит до 3000. Впрочем, по меркам Великобритании это далеко не самое дорогое заведение.

В минувшем сезоне швед выступал в "Манчестер Юнайтед", в 46 матчах забил 28 голов и сделал 10 результативных передач. Однако из-за серьёзной травмы колена он выбыл до конца года. "Красные дьяволы" не стали продлевать контракт с ветераном.