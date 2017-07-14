Таинственный "Кубок монстров". Как любителей экстрима разводят на деньги

На этой неделе мир экстрима сотряс очередной скандал — второй раз за несколько месяцев было отменено мероприятие под звучным названием "Кубок монстров", на плакатах которого фигурировала поддержка самых разных спонсоров и даже государственных органов. Причём деньги организаторы возвращать, судя по отзывам зрителей, не собираются.

История началась ещё в апреле в Петербурге. На 29-е число в Ледовом дворце был запланирован экстремальный спектакль "Игры монстров". Однако он не прошёл — по словам организаторов, "по техническим причинам". Сначала они обещали возместить ущерб после майских праздников, но прошло три месяца, а денег многие из заплативших за билет так и не увидели. В социальных сетях уже формируются группы с требованием вернуть деньги. Люди собираются подавать коллективный иск в суд.

Казалось бы, одна такая история должна была насторожить клиентов, да и организаторов сделать чуть более ответственными. На 8 июля аналогичное мероприятие было запланировано в Москве, на стадионе "Открытие-арена". Организаторы, ООО "Монстр Мания Рус", обещали "первые и крупнейшие в России экстремальные соревнования в дисциплинах: мотофристайл (FMX), дрифт, джип-спринт, BMX, MTB, экстремальный самокат, гоночные дроны с участием лучших спортсменов страны".

Однако всё это пиршество так и не состоялось — якобы из-за плохой погоды. Вскоре представитель ООО "Монстр Мания Рус" Вячеслав Никаноров объявил о переносе мероприятия в "Олимпийский" на 22 июля. Самое интересное произошло дальше: представители "Олимпийского" сообщили о том, что и знать не знают ни о как их монстрах. На этом ситуация пока и застыла. Состоятся ли через неделю монструозные гонки дронов и дефиле экстремальных самокатов, никто не знает.

С Лайфом связался один из пострадавших Артём:

— Я увидел объявление, что 8 июля состоятся экстремальные игры, какие-то ВМХ, чуть ли не чемпионат России, приедут лучшие спортсмены. Купил билеты на нормальную, я считаю, сумму — 10 тысяч рублей на четырёх человек. Хотел сделать подарок ребёнку, у которого был день рождения. Всё это дело подвязал. Брал я билеты на Parter.ru. Смотрю через несколько дней — отмена, звоню на сайт, там ничего не знают.

Начинаю узнавать — оказывается, в Питере то же самое было 29 апреля, и люди до сих пор не получают деньги. Начал связываться с организаторами. Мне дали ещё одни координаты представители Parter.ru. Ни на один номер с 5 июля они не отвечают, на почту не отвечают, связи с организаторами никакой. А тем временем они везде уже дают информацию, что, мол, мы перенесли всё в "Олимпийский", радио "Максимум" там трубит, что всё при поддержке Государственной думы (Госдума действительно указана на сайте "Монстр Мания Рус" как партнёр. — Прим. Лайфа) и так далее. Сам "Олимпийский" об этом ничего не знает. А эти ребята входят в кураж, и BlackStar пригласили, и кого-то ещё... Бред!

В соцсети "ВКонтакте" люди уже создают группы, питерцы, я так понял, собираются судиться, я направил досудебную претензию. Реакции никакой, "монстры" эти молчат. Это уже не разводилово, это уже мошенничество в особо крупных размерах какое-то! Организаторам могу передать только нецензурную брань. Я-то делал это всё для ребёнка, у него день рождения был, поэтому я так недоволен.

Мы попробовали связаться с организаторами по телефонам, указанным на сайте, однако в течение двух дней ни на один звонок не ответили.

В то же время официальная группа в соцсети "ВКонтакте" продолжает свою работу, публикуя посты об идейных вдохновителях соревнований.

Лайф будет следить за развитием событий.