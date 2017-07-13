Предал ЗОЖ. Бывший игрок сборной Кот-д'Ивуара стал производить коньяк

Африканский футболист, звезда нескольких английских и шотландских клубов Оливье Тебили после окончания футбольной карьеры нашёл себя в совершенно другой отрасли.

По словам футболиста, его увлечение алкоголем началось ещё в юности, когда после перехода в команду второго французского дивизиона "Ньор" 19-летний Тебили купил два гектара земли поблизости от футбольной базы. После этого была карьера в "Шеффилд Юнайтед", "Бирмингем Сити", "Селтике" (где Тебили взял за один сезон чемпионат, Кубок и Суперкубок) и Канаде.

В 2008 году он повесил бутсы "на гвоздь" и переместился в алкогольную промышленность. У африканца было два небольших ресторанчика во Франции, однако на что-то большее Оливье претендовать не мог. Земля в департаменте Шаранта (а только продукция оттуда может называться коньяком) была очень дорогой.

Но Тебили помог несчастный случай. Скончался друг футболиста, сын одного из местных землевладельцев, Жана-Мишеля Лёпина, поэтому Лёпин продал участок бывшему футболисту.

Как сообщает Би-би-си, теперь Оливье Тебили обосновался в Шаранте, где на территории размером 22 гектара выращивает виноград и другие культуры. Лёпин помогает ему с освоением технологии производства, постепенно Тебили успешно наладил поставки коньяка и стал первым африканцем — производителем этого напитка. По рассказам Тебили, у него берут 90% всей продукции.

— Я работаю с понедельника до воскресенья. Многие удивляются, что темнокожий человек способен на такое, но я хочу впечатлять людей. Моя мечта — продавать коньяк в Африку. Я люблю это дело — так же, как я любил футбол.