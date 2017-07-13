Кержаков будет продвигать петербургскую молодёжь в "Зенит"

Знаменитый футболист "Зенита" Александр Кержаков получил новую должность в клубе вместо продолжения карьеры на поле.

Экс-нападающий команды назначен на должность координатора юношеских команд системы сине-бело-голубых. Как сообщила пресс-служба, в компетенцию Кержаков будет входить работа над продвижением игроков молодёжного состава и академии в основную команду.

В минувшем сезоне Кержаков сыграл за "Зенит" 18 матчей, в которых забил 2 мяча. Всего за петербургскую команду один из лучших бомбардиров в истории российского футбола провёл 386 матчей и отличился в общей сложности 226 раз. На счету форварда три титула чемпиона России, Кубок России и два Суперкубка России, а также титулы обладателя Кубка УЕФА и Испании и Суперкубка Испании с "Севильей".