Фурсенко: Устроим достойные проводы Кержакова

Президент "Зенита" подтвердил информацию о том, что Александр Кержаков завершил игровую карьеру и получил пост в клубе.

Как сообщил Фурсенко, его опыт пригодится в выборе игроков для основной команды и поможет клубу.

Кроме того, руководитель петербургской команды объявил, что лучшего бомбардира "Зенита" проводят особенно.

— Возможно, устроим проводы с прочими звёздами клуба. Пока неизвестна дата, так как календарь очень насыщенный. Определимся с выбором чуть позже, — цитирует Фурсенко "Р-Спорт".

Напомним, сегодня "Зенит" объявил о том, что Кержаков станет координатором команд академии клуба.

Вместе с сине-бело-голубыми Кержаков трижды становился чемпионом России, выиграл два Суперкубка и один Кубок страны.