Попавший в реанимацию боец ММА Шаматава проведёт титульный поединок 18 августа

Российский боец, победитель Гран-при Prime Selection 2016, чемпион Европы 25-летний Гога Шаматава проведёт бой за титул чемпиона мира против бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейры на турнире Prime Selection 18 августа в Краснодаре.

Титульная встреча была запланирована на 15 июня, однако спортсмен был в день боя доставлен с угрозой для жизни в реанимацию в Краснодаре. Врачи диагностировали пневмомедиастинум. Спустя несколько дней, пройдя обследование, боец был выписан из отделения торакальный хирургии в удовлетворительном состоянии. На текущий момент россиянин полностью восстановился, прошёл повторное полное медицинское обследование и заявил о своей готовности выйти на ринг:

— По телевизору всё кажется так легко, но мало кто понимает, каким трудом это всё достаётся. За всеми победами, титулами и наградами скрывается очень тяжёлая работа и очень тернистая дорога. Даже машины иногда ломаются. Никогда не судите спортсмена за его неудачу или провал, так как вы и представить не можете, через какие препятствия и трудности он проходит. Жизнь в спорте труднее, но интереснее. Она требует проявить силу воли и терпение. Если ты спортсмен, гордись этим, даже если ты не чемпион. И помни: никогда не сдавайся, — передаёт слова Шаматавы пресс-служба Prime Selection.

Соперник российского спортсмена Реймисон Бруно Соуза по прозвищу Муравей имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В его активе беспроигрышная серия из девяти побед.

Бой пройдёт в Краснодаре и станет главным событием турнира "Prime Selection. Ночь чемпионов".