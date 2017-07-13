Уильямс через месяц после смертельного ДТП вышла в финал Уимблдона

В решающем матче Винус Уильямс встретится с обидчицей Светланы Кузнецовой — испанкой Гарбинье Мугурусой.

В полуфинале 11-я ракетка мира обыграла британку Йоханну Конту — 6:4, 6:2. Американка справилась с соперницей за 1 час 13 минут. Для старшей из сестёр Уильямс это первый выход в финал с 2009 года. Всего она выиграла под Лондоном пять турниров Большого шлема.

В другом полуфинале Мугуруса ещё легче справилась с Магдаленой Рыбариковой из Словакии — 6:1, 6:1. До этого в 1/4 финала испанка закончила турнир для лучшей российской теннисистки Светланы Кузнецовой.

Напомним, незадолго до начала Уимблдонского турнира мировую общественность шокировала новость об участии Винус Уильямс в ДТП, в результате которого погиб человек. Как оказалось впоследствии, судя по записям с видеокамер наружного наблюдения, теннисистка не была виновата в случившемся.