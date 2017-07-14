Манчини — не Каррера. Итальянец из "Зенита" в Хабаровске люкса не потребовал

"Зенит" открывает сезон на Дальнем Востоке матчем с дебютантом Российской премьер-лиги — СКА из Хабаровска. Один из главных фаворитов чемпионата ужа заказал чартер и гостиницу.

В Хабаровск чартер "Зенита" должен прилететь в три часа ночи по дальневосточному времени. В Петербурге будет 20:00, пока команда получит багаж и доедет до арендованного отеля, пройдет ещё примерно час. К этому времени "молодёжка" петербуржцев сыграет свой матч и будет отдыхать. Если, конечно, сможет заснуть — вторые сутки после трансконтинентального перелёта самые тяжёлые, если говорить об акклиматизации и адаптации к новому часовому поясу. Команда, с которой будет работать Александр Горшков, один из лидеров "Зенита" 90-х, летит в Хабаровск рейсовым самолётом, а вернётся в Петербург вместе с "основной".

Жить тот состав, который тренирует Роберто Манчини, будет у Александра Могильного. Не буквально, но почти дома у великого хоккеиста, руководителя хабаровского "Амура". "Гранд-отель" Хабаровска — одна из трёх лучших гостиниц краевого центра и самая новая. Деньги на проект дали Александр Могильный и его друзья. Отель не пустует, а во время нового футбольного сезона станет домом футбольных гостей Хабаровска.

"Зенит" заказал для себя 50 стандартных номеров. Манчини люкса не потребовал, тогда как Массимо Каррера, прилетавший на Амур прошлой осенью ради кубкового матча "Спартака", жил в роскошных апартаментах. В итоге — поражение, первое для итальянца в России, и вылет из Кубка. Манчини, что, знал об этом?!

Впрочем, впоследствии Каррера привёл красно-белых к чемпионству, а петербургскому итальянцу эту задачу ещё только предстоит решать.

Ужином "Зенит" покормят в самолёте, завтрак входит в стоимость номеров "Гранда", но вряд ли этот приём пищи будет востребован у игроков. Им предписано спать: жить на далёком выезде "Зенит" будет по петербургскому времени.

Игра начнётся в 11:00 по Москве, к этому времени миллионеры футбольного подразделения "Газпрома" проснутся, пообедают, совершат прогулку на площадь Славы, где расположен Мемориал павшим во Второй мировой войне. Для нашей страны она заканчивалась в 1945-м на Дальнем Востоке, где люди отмечают свой праздник завершения боёв с врагами. Мемориал расположен у отеля, время, чтобы его увидеть, у Дзюбы и Кокорина будет. В 09:20 по Москве у "Зенита" запланирован отъезд на стадион.

Он носит имя Владимира Ленина и будет переполнен. Хабаровский клуб установил предельно лояльные цены на билеты и абонементы: 100 рублей за самые дешёвые и неудобные места, 200 тысяч рублей — за ложу для 10 человек. В итоге старт продаж обернулся очередями, истериками и скандалами. Публика требовала не продавать больше 5 билетов в одни руки, местный клуб крыли последними словами, требуя комфорта. Народу СКА выдавал минеральную воду, вызвал карету скорой и в итоге умиротворил всех, продав за сутки две трети билетов. Причём очереди стояли и в 8 утра, и в 9 вечера.

"Топить" за "Зенит" приедут болельщики дружественного Владивостока и всех соседних регионов. Те, кто посетит Хабаровск ради футбола, увидят красивый город и Китай. Туры в соседние города продают прямо на речном вокзале, а до границы с нашим громадным и богатым соседом от входа на арену в Хабаровске — 20 км. Сопки Маньчжурии видны буквально с порога отеля, где будет жить "Зенит" и Манчини, не говоря уже про утёс, на котором стоит на постаменте бронзовый Граф Муравьёв-Амурский. Тот, что провёл границу России и Китая по Амуру. Его памятник в Хабаровске размещён на российской 5-тысячной рублёвой купюре.

Местный клуб особых надежд в споре с "Зенитом" не питает, а рад уже тому, что игра пройдёт на Дальнем Востоке. Интерес к приезду петербуржцев запредельный, а ради встречи с прекрасным СКА провёл грандиозную работу.

Хабаровчане меняли поле, улучшали свет, строили пресс-центр, туалеты, монтировали систему управления доступом, или СКУД, купили новые кассовые аппараты для продажи билетов со штрих-кодами и даже построили новую дорогу ради футбола и запустили фонтан у входа на стадион.

Да, новая икра, с Камчатки, где нерка и лосось пошли на нерест, уже есть на хабаровском рынке. Цена вопроса — 5500 рублей. Для хабаровчан — дорого, но "Зенит", уверены, увезёт с Дальнего Востока небольшой грузовичок морепродуктов и рыбы. А вот турнирные баллы — это пока вопрос, хотя силы, объективно, неравны. Но кто мешает Хабаровску верить в чудо? А пока город на Амуре сходит с ума от самого факта встречи с теми, кого ещё недавно хабаровчане видели в телевизоре.