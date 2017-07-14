Манчини — не Каррера. Итальянец из "Зенита" в Хабаровске люкса не потребовал

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Манчини — не Каррера. Итальянец из "Зенита" в Хабаровске люкса не потребовал

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

"Зенит" открывает сезон на Дальнем Востоке матчем с дебютантом Российской премьер-лиги — СКА из Хабаровска. Один из главных фаворитов чемпионата ужа заказал чартер и гостиницу.

В Хабаровск чартер "Зенита" должен прилететь в три часа ночи по дальневосточному времени. В Петербурге будет 20:00, пока команда получит багаж и доедет до арендованного отеля, пройдет ещё примерно час. К этому времени "молодёжка" петербуржцев сыграет свой матч и будет отдыхать. Если, конечно, сможет заснуть — вторые сутки после трансконтинентального перелёта самые тяжёлые, если говорить об акклиматизации и адаптации к новому часовому поясу. Команда, с которой будет работать Александр Горшков, один из лидеров "Зенита" 90-х, летит в Хабаровск рейсовым самолётом, а вернётся в Петербург вместе с "основной".

Жить тот состав, который тренирует Роберто Манчини, будет у Александра Могильного. Не буквально, но почти дома у великого хоккеиста, руководителя хабаровского "Амура". "Гранд-отель" Хабаровска — одна из трёх лучших гостиниц краевого центра и самая новая. Деньги на проект дали Александр Могильный и его друзья. Отель не пустует, а во время нового футбольного сезона станет домом футбольных гостей Хабаровска.

<p>Незадолго до полёта в Хабаровск сине-бело-голубые представили свою новую форму. В том числе и фиолетовый вариант. Фото: РИА Новости/Алексей Даничев</p>

"Зенит" заказал для себя 50 стандартных номеров. Манчини люкса не потребовал, тогда как Массимо Каррера, прилетавший на Амур прошлой осенью ради кубкового матча "Спартака", жил в роскошных апартаментах. В итоге — поражение, первое для итальянца в России, и вылет из Кубка. Манчини, что, знал об этом?!

Впрочем, впоследствии Каррера привёл красно-белых к чемпионству, а петербургскому итальянцу эту задачу ещё только предстоит решать.

Ужином "Зенит" покормят в самолёте, завтрак входит в стоимость номеров "Гранда", но вряд ли этот приём пищи будет востребован у игроков. Им предписано спать: жить на далёком выезде "Зенит" будет по петербургскому времени.

Игра начнётся в 11:00 по Москве, к этому времени миллионеры футбольного подразделения "Газпрома" проснутся, пообедают, совершат прогулку на площадь Славы, где расположен Мемориал павшим во Второй мировой войне. Для нашей страны она заканчивалась в 1945-м на Дальнем Востоке, где люди отмечают свой праздник завершения боёв с врагами. Мемориал расположен у отеля, время, чтобы его увидеть, у Дзюбы и Кокорина будет. В 09:20 по Москве у "Зенита" запланирован отъезд на стадион.

Он носит имя Владимира Ленина и будет переполнен. Хабаровский клуб установил предельно лояльные цены на билеты и абонементы: 100 рублей за самые дешёвые и неудобные места, 200 тысяч рублей — за ложу для 10 человек. В итоге старт продаж обернулся очередями, истериками и скандалами. Публика требовала не продавать больше 5 билетов в одни руки, местный клуб крыли последними словами, требуя комфорта. Народу СКА выдавал минеральную воду, вызвал карету скорой и в итоге умиротворил всех, продав за сутки две трети билетов. Причём очереди стояли и в 8 утра, и в 9 вечера.

❗️❗️❗️ ВСЕ БИЛЕТЫ НА МАТЧ С «ЗЕНИТОМ» ПРОДАНЫ! Сегодня в 12:00 завершились продажи билетов на матч первого тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу «СКА-Хабаровск» - «Зенит (Санкт-Петербург). Вся квота, поступившая в свободную продажу, выбрана болельщиками. Сейчас клуб продаёт абонементы на сезон 2017/18 и билеты, заказанные ранее по электронной почте. Их можно выкупить в кассах Стадиона имени Ленина. Кассы работают до 19:00. #СКАзенит

Публикация от ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska)

"Топить" за "Зенит" приедут болельщики дружественного Владивостока и всех соседних регионов. Те, кто посетит Хабаровск ради футбола, увидят красивый город и Китай. Туры в соседние города продают прямо на речном вокзале, а до границы с нашим громадным и богатым соседом от входа на арену в Хабаровске — 20 км. Сопки Маньчжурии видны буквально с порога отеля, где будет жить "Зенит" и Манчини, не говоря уже про утёс, на котором стоит на постаменте бронзовый Граф Муравьёв-Амурский. Тот, что провёл границу России и Китая по Амуру. Его памятник в Хабаровске размещён на российской 5-тысячной рублёвой купюре.

Местный клуб особых надежд в споре с "Зенитом" не питает, а рад уже тому, что игра пройдёт на Дальнем Востоке. Интерес к приезду петербуржцев запредельный, а ради встречи с прекрасным СКА провёл грандиозную работу.

Хабаровчане меняли поле, улучшали свет, строили пресс-центр, туалеты, монтировали систему управления доступом, или СКУД, купили новые кассовые аппараты для продажи билетов со штрих-кодами и даже построили новую дорогу ради футбола и запустили фонтан у входа на стадион.

<p>Очередь за билетами растянулась на несколько сотен метров. Фото: Instagram/bigbro.khv</p>

Да, новая икра, с Камчатки, где нерка и лосось пошли на нерест, уже есть на хабаровском рынке. Цена вопроса — 5500 рублей. Для хабаровчан — дорого, но "Зенит", уверены, увезёт с Дальнего Востока небольшой грузовичок морепродуктов и рыбы. А вот турнирные баллы — это пока вопрос, хотя силы, объективно, неравны. Но кто мешает Хабаровску верить в чудо? А пока город на Амуре сходит с ума от самого факта встречи с теми, кого ещё недавно хабаровчане видели в телевизоре.

Автор:
ВБ
Василий Беглов
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