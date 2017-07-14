Курбан Бердыев: Я не возглавил "Спартак" по собственной вине

64-летний наставник казанского "Рубина" в разговоре с порталом "Реальное время" рассказал о причинах несостоявшегося перехода в стан красно-белых в прошлом сезоне.

Курбан Бердыев подтвердил факт переговоров с руководством "Спартака" в 2016 году, отметив, что со стороны московской команды "всё было на высоком уровне". Однако трансфер не состоялся исключительно по вине наставника.

— Несостоявшийся переход в "Спартак"? Переговоры были, и они носили серьёзный характер. Скажу прямо, со стороны "Спартака" всё было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Были определённые детали, в подробности которых вдаваться не буду, — цитирует Бердыева "Реальное время".

Кроме того, тренер назвал два критерия, которые помогли "Спартаку" выиграть чемпионат России в прошлом сезоне.

— Во-первых, это сбалансированный состав. Во-вторых, "Спартак" никогда не играл с таким "остервенением", — отметил Бердыев. — Многие матчи они буквально вырывали в концовках, что ранее не было свойственно команде. Здесь надо отдать должное Массимо Каррере, который сумел это привить. А тактикой в современном футболе никого уже не удивишь, решают только детали.

Напомним, Курбан Бердыев второй раз в карьере возглавил "Рубин" в июне этого года. Ранее специалист работал с казанским клубом в период с 2001 по 2013 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России (2008, 2009 гг.).