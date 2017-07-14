Билетов больше нет! На дебютном матче "СКА-Хабаровск" в РФПЛ ожидается аншлаг

Новички РФПЛ примут именитых гостей из Санкт-Петербурга на своём домашнем стадионе имени Ленина. Арена вмещает 15 200 зрителей и, как сообщают хабаровские армейцы, все билеты, поступившие в свободную продажу, проданы.
❗️❗️❗️ ВСЕ БИЛЕТЫ НА МАТЧ С «ЗЕНИТОМ» ПРОДАНЫ! Сегодня в 12:00 завершились продажи билетов на матч первого тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу «СКА-Хабаровск» - «Зенит (Санкт-Петербург). Вся квота, поступившая в свободную продажу, выбрана болельщиками. Сейчас клуб продаёт абонементы на сезон 2017/18 и билеты, заказанные ранее по электронной почте. Их можно выкупить в кассах Стадиона имени Ленина. Кассы работают до 19:00. #СКАзенит
Напомним, стартовый матч чемпионата России 2017/18 "СКА-Хабаровск" и "Зенит" сыграют 16 июля в 11:00 по московскому времени.
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