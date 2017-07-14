Билетов больше нет! На дебютном матче "СКА-Хабаровск" в РФПЛ ожидается аншлаг

Клуб на официальной странице в "Инстаграме" сообщил, что все билеты на матч первого тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" — "Зенит" проданы.

Новички РФПЛ примут именитых гостей из Санкт-Петербурга на своём домашнем стадионе имени Ленина. Арена вмещает 15 200 зрителей и, как сообщают хабаровские армейцы, все билеты, поступившие в свободную продажу, проданы.

Напомним, стартовый матч чемпионата России 2017/18 "СКА-Хабаровск" и "Зенит" сыграют 16 июля в 11:00 по московскому времени.