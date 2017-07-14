Мутко: У сборной Украины не будет ни одной проблемы на ЧМ по футболу в России

Вице-премьер правительства и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал возможный отказ украинской национальной команды участвовать в мундиале 2018 года.

Отвечая на вопрос журналистов, Виталий Мутко отметил, что, прежде чем что-то говорить о нежелании выступать на российском чемпионате мира, украинцам нужно отобраться на турнир.

— Им надо ещё отобраться. У Украины очень сложная подгруппа, и мы желаем им удачи, — сказал Мутко. — Если сборная Украины отберётся, то в России у неё не будет ни одной проблемы.

Напомним, ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Сборная Украины вместе с командами Хорватии, Исландии, Турции, Финляндии и Косова борется за право участия в турнире в группе I.