Первым соперником ЦСКА в Лиге чемпионов станет греческий АЕК

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Первым соперником ЦСКА в Лиге чемпионов станет греческий АЕК

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Определился первый конкурент футболистов Виктора Гончаренко на пути к самому престижному клубному трофею.

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Соперником московского ЦСКА на этом этапе турнира стал афинский АЕК, завершивший чемпионат Греции на четвёртом месте.

Первые матчи пройдут 25 и 26 июля, ответные — 1 и 2 августа.

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