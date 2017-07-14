Первым соперником ЦСКА в Лиге чемпионов станет греческий АЕК

Определился первый конкурент футболистов Виктора Гончаренко на пути к самому престижному клубному трофею.
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Соперником московского ЦСКА на этом этапе турнира стал афинский АЕК, завершивший чемпионат Греции на четвёртом месте.
#ЦСКА сыграет с АЕКом в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов! Первый матч на выезде pic.twitter.com/B5aYQ6eymy— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 июля 2017 г.
Первые матчи пройдут 25 и 26 июля, ответные — 1 и 2 августа.
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