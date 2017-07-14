"Краснодар" и "Зенит" узнали своих соперников в Лиге Европы

В ходе жеребьёвки в Швейцарии стало известно, что "быки" встретятся с победителем пары "Слован" (Словакия) — "Люнгбю" (Дания), а сине-бело-голубые поспорят с лучшим из двойки "Тренчин" (Словакия) — "Бней Иегуда" (Израиль).

Сегодня в Ньоне уже определился соперник московского ЦСКА в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Теперь своих конкурентов в европейском турнире рангом ниже узнали "Краснодар" и "Зенит". Так, в Лиге Европы соперником первых станет лучший в паре "Слован" — "Люнгблю", питерцы встретятся с победителем противостояния "Тренчин" — "Бней Иегуда". Первый матч ЛЕ пройдёт 27 июля, ответный — 3 августа.