Железнодорожники vs гладиаторы. Кому достанется Суперкубок? (Опрос)

Через считаные часы на стадионе "Локомотив" стартует битва за первый футбольный трофей сезона 2017/18. Действующий чемпион РФПЛ "Спартак" поспорит за Суперкубок с обладателем Кубка России "Локомотивом". Лайф предлагает проголосовать: сможет ли Юрий Сёмин у руля красно-зелёного локомотива переехать итальянского гладиатора или Массимо Каррера собьёт спесь и легендарный "петушок" с головы соперника?

Напомним, матч за Суперкубок России "Локомотив" — "Спартак" начнётся сегодня в 21:30 по московскому времени.