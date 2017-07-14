Широкова снова зовут в профессиональный футбол

Капитан сборной России на последнем чемпионате мира 2014 года в Бразилии, звезда российского футбола нулевых Роман Широков близок к возобновлению карьеры — в клубе ПФЛ "Зоркий".

Да, это далеко не первое "возвращение" одного из самых остроумных наших футболистов. Но на этот раз ситуация нестандартная.

Его зовут помочь новой подмосковной команде два других ярких игрока, много выигравших за карьеру в футболе и выступавших в национальной команде. Это Сергей Юран и Евгений Алдонин.

Звезда 90-х, форвард, поигравший в четырёх клубах-антагонистах — "Бенфике" и "Порту", "Спартаке" и киевском "Динамо" — возглавил созданный в Красногорском районе Подмосковья футбольный клуб.

Если быть точными, клуб будет спортивным, но футболу его учредители отдадут приоритет. Название проекта — "Зоркий". Под этим брендом команда города, где сегодня расположен комплекс зданий правительства Мособласти, играла во второй союзной лиге. Напомним, сам Широков работал в подмосковном правительстве и, будучи уроженцем региона, работал над развитием футбола в области. А Юран живёт в Красногорском районе, знает людей из власти и бизнеса этого региона. Глава района, Радий Хабиров, встречался с Широковым и уговаривал его возобновить яркую карьеру в "Зорком".

В "Зорком" участник ЧМ-94, звезда португальской лиги 90-х будет главным тренером и генменеджером. Комплектовать команду Юрану помогает Евгений Смоленцев, в прошлом — технический директор "Спартака" и "Жемчужины" Сочи.

Цель команды — попасть как минимум в тройку призёров зонального турнира ПФЛ и попытаться перейти в ФНЛ. Деньгами по меркам Москвы игроков в "Зорком" не балуют, но зато платить обещают вовремя. Оклады — от 75 до 120 тысяч рублей, премиальные обсуждаются, а Юран, ещё недавно работавший тренером в проекте "Матч-ТВ" про то, как стать легионером, снова будет готовить профи, которые решают спортивные задачи.

"Зоркий" заявлен в "Центр", где будет соперником другого заметного клуба ПФЛ, созданного в этом году, — "Арарата" (Москва). Там будут зажигать Роман Павлюченко и Марат Измайлов.

Широков, в отличие от Алдонина, пока не сказал "да" Юрану, но в Красногорске делают всё, чтобы Широков, заявивший о завершении карьеры игрока прошлым летом, вернулся на поле. В декабре прошлого года уговорить Романа пытался "Урал" и лично Александр Тарханов, но в итоге стороны не договорились. "Зоркому" и Юрану в этом смысле проще — Широкову не нужно будет уезжать из Москвы, а "Зоркий" даст ему возможность подумать о работе тренера.

Для начала — играющего.