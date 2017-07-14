"Краснодар" не получал предложений по трансферу Смолова

Генеральный директор "быков" Владимир Хашиг прокомментировал слухи о возможном уходе из команды одного из лидеров — 27-летнего форварда Фёдора Смолова.

Ранее ряд СМИ сообщил об интересе к Смолову со стороны лучших российских клубов, в числе которых "Спартак" и "Зенит". Также, по данным прессы, нападающим всерьез заинтересованы и несколько иностранных команд, в частности дортмундская "Боруссия" и стамбульский "Фенербахче". Однако руководство "Краснодара" опровергло эту информацию, заявив, что не получало каких-либо предложений по переходу Смолова

— Негоже комментировать слухи, которые отправляют куда-то нашего футболиста. Особенно мне нравятся журналисты, которые всё время хотят отправить наших сильнейших футболистов из России за рубеж. Фёдор Смолов наш футболист. У него в контракте есть опция, по которой он может теоретически уйти, но у нас никаких предложений нет, поэтому все эти разговоры — это всё инсинуации со стороны, — сказал Хашиг.

Напомним, Фёдор Смолов выступает за "Краснодар" с июня 2015 года. За это время он провёл с командой 75 матчей и забил 49 голов.