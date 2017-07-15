"Спартак" за 120 минут победил "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

Сегодня действующие чемпионы РФПЛ сошлись с обладателями Кубка России в борьбе за Суперкубок. В первом тайме футболисты обеих команд показали достойный и приблизительно равный футбол. Атак у подопечных Массимо Карреры было больше, но Юрий Сёмин с компанией объективно был ближе к голу в первой 45-минутке.
Так на десятоц минуте матча 32-летний перуанский нападающий "Локо" Джефферсон Фарфан опасно бил головой в ворота "Спартака", но перекладина спасла красно-белых.
После перерыва "Спартак" продолжил прессинг, но результата во втором тайме он не принёс.
На 73-й минуте полузащитник красно-белых Квинси Промес суперопасно пробил по воротам Маринато Гильерме, однако высокорослый вратарь "Локо" оказался на месте и парировал удар соперника.
На 75-й минуте жёстко столкнулись спартаковец Луис Адриано с игроком "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Последний в результате стычки схлопотал по лицу от бразильца, а форварду Карреры пришлось перемотать травмированную руку.
Футболистам обеих команд не хватило 90 минут основного времени матча и после непродолжительного перерыва главный арбитр встречи Владислав Безбородов свистнул на старт первого из двух 15-минутных экстра-таймов.
На 101-й минуте чемпионского, но всё же затянувшегося матча Луис Адриано наконец размочил счёт на табло в Черкизово. Получив точный пас с центра поля, бразилец поставил корпус защитнику "Локо" и точным ударом отправил мяч в ближний угол ворот Гильерме — 1:0!
Во втором дополнительном тайме спартаковцы, казалось, сняли все вопросы о новом обладателе Суперкубка России. На 113-й минуте нидерландский полузащитник красно-белых Квинси Промес забил красивейший гол — 2:0.
Однако уже через три минуты "Локо" ответил голом со стандарта. На 116-й минуте Мануэл Фернандеш добавил поистине чемпионской интриги в матч — 2:1.
К сожалению, этот гол португальского полузащитника стал последним в матче.
Итог: за день до старта чемпионата России у Карреры и "Спартака" очередной трофей. Поздравляем, Массимо!
Суперкубок России
Спартак — Локомотив — 2:1
Голы: Адриано, 101. Промес, 113. Фернандеш, 116.
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