О чём Сёмин кричал Прядкину после проигрыша "Спартаку" в Суперкубке — видео

В Сети активно обсуждают эпизод, случившийся вчера во время награждения "Локомотива" серебряными медалями за участие в Суперкубке России — 2017.

На кадрах видно, как железнодорожники после проигрыша "Спартаку" (1:2) получают медали за второе место и, игнорируя "серебряный коридор" из игроков красно-белых, покидают поле.

Последним за наградой на пьедестал поднялся главный тренер красно-белых Юрий Сёмин. Получив медаль из рук президента РФПЛ Сергея Прядкина знаменитый Палыч начал что-то кричать функционеру.

Как стало известно Лайфу, Сёмин решил напрямую президенту РФПЛ выразить своё недовольство несправедливым, по его мнению, судейством матча. В частности, тренер негодовал из-за жёсткого эпизода во втором тайме с участием Луиса Адриано и Дмитрия Тарасова. Напомним, бразилец дважды грубо ударил защитника "Локо", что предпочёл проигнорировать главный арбитр — Владислав Безбородов.