В Англии напомнили о старте чемпионата по футболу легендарным фото Аршавина

За четыре недели до начала чемпионата Англии в официальном "инстаграме" Премьер-лиги появился пост с участием экс-форварда лондонского "Арсенала" — Андрея Аршавина.

Памятное фото Аршавина было сделано в 2009 году во время матча АПЛ "Арсенал" — "Ливерпуль" (4:4), в котором россиянин сделал футбольный покер и продемонстрировал достижение буквально на пальцах.

Как оказалось, о четырёх голах Аршавина до сих пор помнят не только фанаты в Англии, но и пресс-служба Премьер-лиги. Так, на своей странице в соцсети она решила оригинально напомнить, что до старта чемпионата Англии осталось всего четыре недели.

4️⃣ weeks today! . #PL #FridayFeeling Публикация от Premier League (@premierleague) Июл 14 2017 в 7:21 PDT

Напомним, Андрей Аршавин защищал цвета "Арсенала" с 2009 по 2013 год. Всего россиянин провёл в составе лондонцев 145 матчей и забил 31 гол. Сегодня Аршавин играет за алматинский "Кайрат".

Чемпионат Англии в сезоне 2017/18 стартует 12 августа.