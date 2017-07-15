"Ростов" без Бердыева не смог одолеть "Урал" в первом матче нового сезона РФПЛ

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"Ростов" без Бердыева не смог одолеть "Урал" в первом матче нового сезона РФПЛ

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Фото: РИА Новогсти/Павел Лисицын

В матче-открытии чемпионата России сезона 2017/18 екатеринбургская команда Александра Тарханова дома сыграла вничью с ростовскими "мужиками", ведомыми новым наставником — Леонидом Кучуком (1:1).

Матч 1-го тура РФПЛ предсказуемо не порадовал болельщиков россыпью голов и опасных моментов. В первой 45-минутке уральцы и ростовчане действовали осторожно, демонстрируя примерно равный футбол. В концовке тайма хозяева заработали пенальти, который без проблем реализовал болгарский полузащитник Николай Димитров.

<p>Фото: РИА Новости/Павел Лисицын</p>

В следующем тайме зрители в Екатеринбурге увидели ответ гостей. На 60-й минуте полузащитник Александр Гацкан с передачи Тимофея Калачёва головой вколотил мяч под перекладину ворот "Урала" — 1:1.

Во второй половине последнего тайма скорости в игре заметно выросли и атак со стороны обеих команд стало значительно больше. Однако больше голов екатеринбургская "СКБ-Банк-арена" не увидела.

Чемпионат России. 1-й тур

Урал — Ростов — 1:1

Голы: Димитров, 41' (пен). Гацкан, 60'.

Автор:
Ульяна Аксёнова
УА
Ульяна Аксёнова
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