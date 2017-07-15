Арбитр из Крыма отказался судить матч за Суперкубок Украины

Читайте также

Арбитр из Крыма отказался судить матч за Суперкубок Украины

2597

Фото:twitter.com

Как сообщает портал football24.ua, Анатолий Жабченко из Симферополя отказался от судейства встречи между киевским "Динамо" и донецким "Шахтёром".

Жабченко попросил комитет арбитров Федерации футбола Украины не ставить его на решающую встречу украинских команд-чемпионов. Среди причин специалист назвал сильный прессинг со стороны СМИ из-за его двойного гражданства. В результате просьбы Жабченко заменили на коллегу — Константина Труханова.

Отметим, Анатолий Жабченко находится в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец".

Матч за Суперкубок Украины "Динамо" и "Шахтёр" сыграют уже сегодня в Одессе. Трансляция начнётся в 21:00 по московскому времени.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!