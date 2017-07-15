Англичане увели у Карреры 19-летнего футболиста

Читайте также

Англичане увели у Карреры 19-летнего футболиста

189

Фото: twitter.com

Сегодня "Манчестер Сити" подписал контракт с молодым бразильским хавбеком — Дугласом Луизом.

Ранее некоторые СМИ, в том числе иностранные, сообщали об интересе к бразильцу со стороны московского "Спартака". Однако, как стало известно из "твиттера" "Сити", Луиз определился не в пользу красно-белых и предпочёл продолжить карьеру в команде Хосепа Гвардиолы. Соглашение полузащитника с "горожанами" рассчитано на пять лет.

Напомним, Дуглас Луиз до "Сити" защищал цвета команды из Рио-де-Жанейро — "Васко да Гамы". В последнем своём сезоне в чемпионате Бразилии полузащитник провёл 11 матчей и забил один гол.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!