Англичане увели у Карреры 19-летнего футболиста

Сегодня "Манчестер Сити" подписал контракт с молодым бразильским хавбеком — Дугласом Луизом.

Ранее некоторые СМИ, в том числе иностранные, сообщали об интересе к бразильцу со стороны московского "Спартака". Однако, как стало известно из "твиттера" "Сити", Луиз определился не в пользу красно-белых и предпочёл продолжить карьеру в команде Хосепа Гвардиолы. Соглашение полузащитника с "горожанами" рассчитано на пять лет.

City are delighted to announce the signing of Brazilian midfielder Douglas Luiz #WelcomeDouglas https://t.co/9kIIAm2KcN pic.twitter.com/d4wI3I39Oo — Manchester City (@ManCity) 15 июля 2017 г.

Напомним, Дуглас Луиз до "Сити" защищал цвета команды из Рио-де-Жанейро — "Васко да Гамы". В последнем своём сезоне в чемпионате Бразилии полузащитник провёл 11 матчей и забил один гол.