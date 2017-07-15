Испанская теннисистка Мугуруса в двух сетах разбила Уильямс и выиграла Уимблдон

23-летней уроженке Барселоны Гарбинье Мугурусе потребовался 1 час и 17 минут, чтобы в финале Открытого чемпионата Великобритании разобраться со старшей из знаменитых американских сестёр Уильмс — Винус.

В Лондоне испанская спортсменка в двух сетах победила американку (7:5, 6:0) и впервые в карьере завоевала главный трофей Уимблдона. По итогам турнира Гарбинье станет пятой ракеткой мира, Уильмс — девятой. Напомним, в 1/8 Уимблдона Мугуруса выбила из турнира первую ракетку мира Анжелику Кербер, а в 1/4 — россиянку Светлану Кузнецову.