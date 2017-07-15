Россияне Кузнецов и Захаров выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках в воду

27-летний Евгений Кузнецов и 26-летний Илья Захаров стали лучшими на мировом первенстве по водным видам спорта в Венгрии.

Сегодня в Будапеште россияне победили соперников в соревновании по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина. В сумме Кузнецов и Захаров заработали 450,30 балла.

Вторыми стали спортсмены из Китая — Цао Юань и Си Сии. Бронза — у украинцев Олега Колодия и Ильи Кваши.

Это золото россиян в Будапеште стало вторым для нашей сборной на турнире. Ранее медаль высшей пробы заработала синхронистка Светлана Колесниченко, опередив соперниц в технической программе солисток. Кроме того, в прыжках с метрового трамплина россиянка Надежда Бажина взяла серебро.

Отметим, чемпионат мира — 2017 продлится до 30 июля.