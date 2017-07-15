Россияне Кузнецов и Захаров выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках в воду

Сегодня в Будапеште россияне победили соперников в соревновании по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина. В сумме Кузнецов и Захаров заработали 450,30 балла.
Вторыми стали спортсмены из Китая — Цао Юань и Си Сии. Бронза — у украинцев Олега Колодия и Ильи Кваши.
Это золото россиян в Будапеште стало вторым для нашей сборной на турнире. Ранее медаль высшей пробы заработала синхронистка Светлана Колесниченко, опередив соперниц в технической программе солисток. Кроме того, в прыжках с метрового трамплина россиянка Надежда Бажина взяла серебро.
Отметим, чемпионат мира — 2017 продлится до 30 июля.
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