"Зенит" в Хабаровске победил местных армейцев — 2:0

Роберто Манчини в своём первом официальном матче у руля сине-бело-голубых в гостях переиграл новичка РФПЛ.

В Хабаровске прошёл очередной матч первого тура чемпионата России по футболу, местный СКА встретился с именитыми гостями из Санкт-Петербурга.

В первой 45-минутке преимущество "Зенита" было очевидным, однако хабаровским армейцам удалось организовать несколько контратак. К сожалению, у футболистов обеих команд не получилось открыть счёт в первом тайме.

Безголевую ситуацию во второй 45-минутке исправил новичок "Зенита" — Далер Кузяев. На 52-й минуте полузащитник, получив мяч перед штрафной соперника, точно пробил в левый нижний угол — гол Кузяева в первом официальном матче за сине-бело-голубых и 1:0.

Через полчаса отличился ещё один зенитовец. Главный скандалист петербургской команды Александр Кокорин буквально с метра расстрелял ворота хабаровских армейцев — 2:0.

Этот гол Кокорина поставил точку в сегодняшней встрече и подарил "Зениту" три первых очка первенства России в новом сезоне.

Чемпионат России. 1-й тур

СХА-Хабаровск — Зенит — 0:2

Голы: Кузяев, 52'. Кокорин, 81'.