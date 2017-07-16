Бердыев вернулся в Казань с поражением. "Рубин" проиграл "Краснодару"

На старте чемпионата России казанцы с новым старым наставником дома уступили "быкам" Игоря Шалимова — 1:2.

В первом тайме футболисты "Краснодара" откровенно хозяйничали на поле "Казань-арены" и частенько беспокоили голкипера соперника — Сергея Рыжикова.

Очевидно, с момента недавнего возвращения в "Рубин" Курбан Бердыев ещё не успел выстроить свою знаменитую оборону в команде. Результат: два пропущенных мяча в первой 45-минутке.

Первый гол в матче "быки" заколотили на 17-й минуте. Колумбийский полузащитник гостей роскошно разыграл мяч в штрафной соперника и открыл счёт в матче — 0:1.

Через 15 минут полузащитник снова напомнил о себе. Лаборде в штрафной разобрался с защитниками "Рубина" и положил мяч точно в угол ворот Рыжикова — дубль колумбийца и 0:2!

После перерыва стало понятно, что "Рубин" не просто так сходил в раздевалку. Футболисты Бердыева вышли на заключительный отрезок встречи более чем в воинственном настроении и на 72-й минуте смогли отыграть один мяч.

Бельгийский полузащитник Максим Лестьенн после передачи партнёра прошёл в штрафную "Краснодара" и, эффектно убрав двух соперников, пробил точно в нижний угол — 1:2.

Чемпионат России. 1-й тур

"Рубин" — "Краснодар" — 1:2

Голы: Лаборде 17', 33'. Лестьенн, 72'.