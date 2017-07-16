Теннисист Федерер выиграл восьмой Уимблдон в карьере

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Теннисист Федерер выиграл восьмой Уимблдон в карьере

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Фото: twitter.com

В финале Открытого чемпионата Великобритании 35-летний швейцарец в трёх сетах оказался сильнее 28-летнего хорвата Марина Чилича — 6:3, 6:1, 6:4.

Последний матч соревнования среди мужчин-одиночек на Уимблдоне — 2017 в Лондоне продлился 1 час 42 минуты. Пятая ракетка мира Федерер в трёх сетах без особых проблем победил соперника из Хорватии, расположившегося на шестом месте рейтинга ATP, Чилича.

Сегодня, взяв восьмой трофей Уимблдона в карьере, швейцарец стал абсолютным рекордсменом по количеству кубков этого турнира.

Напомним, ранее чемпионками Уимблдона в женском парном разряде стали россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина. В женском одиночном соревновании победила испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса.

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