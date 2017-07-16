Россияне досрочно выиграли чемпионат Европы по регби-7

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Россияне досрочно выиграли чемпионат Европы по регби-7

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Вяткин

Мужская национальная сборная России в четвёртый раз в собственной истории стала сильнейшей командой европейского континента.

В английском Эксетере в полуфинале соревнований российские регбисты обыграли португальцев (17:12) и вышли в финал заключительного этапа Европейской серии Гран-при.

В финале турнира россиянам предстоит сыграть с соперниками из Уэльса, однако независимо от результата встречи наши регбисты уже оформили очередное чемпионство в первенстве Европы.

По сумме предыдущих этапов европейской серии сборная России досрочно в четвёртый раз в истории выигрывает соревнование.

Напомним, ранее россияне победили на этапе Гран-при в польском Лодзе, стали вторыми во французском Клермон-Ферране и третьими в Москве.

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