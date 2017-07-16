Квят о партнёре по команде в F1: Сайнсу лучше держаться от меня подальше!

Российский пилот Toro Rosso в разговоре с Crash прокомментировал аварию на первом круге Гран-при Великобритании.

Даниил Квят на первом этапе гонки в Сильверстоуне столкнулся с партнёром по команде — испанцем Карлосом Сайнсом. Россиянин сообщил, что дружескими свои отношения с другим пилотом Toro Rosso назвать не может, и посоветовал Сайнсу соблюдать дистанцию на следующих гонках.

— Мои отношения с Сайнсом никогда не были замечательными. Никто ничего не говорил, когда он меня выдавливал с трассы в первых четырёх гонках. Это началось снова. Я считаю, что Сайнс должен держаться от меня подальше на первом круге. Это будет лучше для команды.

Также Квят отметил, что ответственность за аварию в гонке следует разделить между двумя пилотами.

— Конечно, часть ответственности лежит на мне, но мы оба виноваты, — цитирует Crash Квята. — Сайнс поставил свою машину так, что на 90 процентов столкновение было неизбежным. Он просто входил в поворот и как бы говорил: "Хорошо, давай, врезайся в меня".

Напомним, Квят финишировал 15-м, гран-при выиграл британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.