РФПЛ: Басков исполнит гимн "Ахмата" перед матчем против "Амкара"

Знаменитый российский певец споёт гимн недавно переименованного грозненского футбольного клуба в матче первого тура чемпионата России.

Сегодняшний матч "Ахмат" — "Амкар" станет первым для грозненцев после переименования (Ранее команда называлась "Терек". — Прим. Лайфа). В соцсетях клуб анонсировал большой концерт по случаю начала сезона в РФПЛ. Среди приглашённых звёзд значатся знаменитый рэпер Тимати, модель Виктория Лопырёва и известные поп-исполнители — Валерия и Николай Басков. Последний, кстати, исполнит гимн "Ахмата" перед стартом матча с пермяками. Об этот певец сообщил журналистам в аэропорту Грозного.

— Мне выпала честь исполнить гимн клуба "Ахмат". Я считаю, что после переименования команды мотивации у игроков будет больше, чем раньше, и под новым именем клуб добьётся больших побед, — сказал Басков.

Николай Басков прилетел в Грозный сегодня и уже провёл репетицию на "Ахмат-арене".

Также ожидается, что первый удар по мячу в сегодняшнем матче нанесёт легендарный бразильский футболист — Роналдиньо.

Начало матча "Ахмат" — "Амкар" в 21:30 по московскому времени.