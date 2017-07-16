Бразильский Лео помог "Ахмату" одолеть "Амкар" — 1:0

Грозненцы силами своего 18-летнего форварда Леонардо Жаба победили игроков пермской футбольной команды в матче первого тура чемпионата России.

Сегодня переполненная "Ахмат-арена" овациями встретила первый матч любимой команды в первенстве РФПЛ и главного вестника начала турнира — легендарного бразильского футболиста Роналдиньо, который сделал символический удар по мячу.

После символических жестов в Грозном всё же начался футбол. Первая половина матча прошла под диктовку хозяев. "Ахмат" полностью контролировал мяч, при этом создавая бесчисленное количество опасных моментов на половине поля "Амкара". Несмотря на явное преимущество, забить в первой 45-минутке грозненцам удалось лишь однажды.

На 31-й минуте своё имя в пока непродолжительную историю "Ахмата" вписал молодой бразильский форвард Лео. Футболист великолепно переиграл сначала защитников, а потом и вратаря пермяков и почти с нулевого угла отправил мяч в сетку ворот "Амкара" — 1:0.

Во втором тайме "Амкар" наконец напомнил о себе несколькими перспективными атаками. Однако превратить пустую статистику в реальный голевой момент гостям не удалось. Грозненцы же, выполняя указания тренера со скамейки и покровителя с трибуны, продолжили прессинговать.

Несмотря на динамичную концовку, гол бразильского форварда "Ахмата" в первом тайме стал единственным в сегодняшнем матче.

Чемпионат России. 1-й тур

"Ахмат" — "Амкар" — 1:0

Голы: Лео, 39'.