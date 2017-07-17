Друзья Неймара уговаривают его покинуть "Барсу" из-за таланта Месси

Как сообщает Sport.es, окружение 25-летнего бразильского форварда сине-гранатовых просит футболиста покинуть команду, чтобы не находиться в тени звёздного аргентинского одноклубника.

По информации испанских журналистов, в ближайшее время Неймар может сменить клубную прописку. Друзья, родственники и агент форварда уверены, что сейчас наступил подходящий момент, чтобы уйти из "Барселоны". По мнению окружения бразильца, из-за слишком большой популярности Месси у Неймара не получается заявить о себе в полную силу.

— Рядом с Месси ты всегда будешь вторым, навсегда останешься в его тени, — цитирует слова одного из родственников футболиста Sport.es.

Напомним, Неймар перешёл в "Барселону" в 2013 году из бразильского "Сантоса". В составе сине-гранатовых форвард выигрывал Лигу чемпионов (2015 год), и дважды — чемпионат Испании (2015 и 2016 гг.).

Ранее испанский клуб продлил контракт с Неймаром до 2021 года; по неофициальным данным, зарплата бразильца по новому соглашению составляет €25 млн в год.