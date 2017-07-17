"Зима близко". ХК "Ак Барс" за рубль продаёт трон в стиле "Игры престолов"

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"Зима близко". ХК "Ак Барс" за рубль продаёт трон в стиле "Игры престолов"

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Фото:youtube.com

В день старта седьмого сезона самого популярного сериала последних лет казанский хоккейный клуб в Сети выставил на продажу трон из клюшек, оценив лот всего в один рубль.

Информация об этом появилась сегодня в официальном "твиттере" "Ак Барса". В объявлении казанцы предложили приобрести трон другим командам КХЛ — хабаровскому "Амуру" и челябинскому "Трактору".

Напомним, трон, который сегодня "Ак Барс" решил продать, был задействован в проморолике команды перед стартом прошлого сезона КХЛ. Тогда на импровизированном престоле по мотивам культового сериала восседал капитан команды — Александр Свитов.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ сезона 2017/18 стартует 21 августа.

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