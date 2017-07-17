Российские синхронисты Мальцев и Каланча проиграли на ЧМ 0,034 балла итальянцам

Россияне в финале исполнили программу, по мнению судей, на 90,2639 балла, а итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини — на 90,2979.
Соревнования дуэтов в синхронном плавании, где мужчины и женщины выступают вместе, проводят на чемпионатах мира второй раз. В 2015 году в Казани Мальцев с Дариной Валитовой также проиграли меньше балла победителям — американцам.
В медальном зачёте Россия из-за поражения осталась позади Китая — у обеих стран по три золота, но по серебру ведут наши соперники.
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