ЦСКА увековечил память о Слуцком на стенах домашнего стадиона

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ЦСКА увековечил память о Слуцком на стенах домашнего стадиона

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Фото:twitter.com/pfc_cska

На верхнем ярусе одной из трибун "ВЭБ-арены" появилось изображение бывшего тренера красно-синих.

Сегодня об этом в своём официальном "твиттере" сообщили сами армейцы.

— Семь лет — семь трофеев. Слуцкий оставил яркий след в истории ЦСКА. Красочное напоминание о тех годах теперь есть на верхнем ярусе трибуны "K", — гласит пост.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы трижды становились лучшей командой чемпионата России (2012/13, 2013/14, 2015/16). Сейчас Слуцкий работает в Англии, возглавляя команду из Чемпионшипа — "Халл Сити".

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