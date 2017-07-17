Билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года будут стоить от 1280 рублей

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Билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года будут стоить от 1280 рублей

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Как рассказал "Известиям" гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин, цена в 1280 рублей согласована с ФИФА. Сейчас организаторы ведут переговоры с ФИФА о том, чтобы сегмент самых дешёвых билетов был как можно более широким.

Напомним, на Кубке конфедераций минимальная цена билета составляла 960 рублей.

На мундиале в Бразилии для граждан страны минимум был установлен на уровне 15 долларов (около 500 рублей по курсу на то время).

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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