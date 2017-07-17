Сборная России стартует на женском чемпионате Европы по футболу

Сегодня матчем против сборной Италии россиянки начнут свой путь на чемпионате Европы по футболу. Лайф собрал главные факты о турнире.

Где и когда пройдёт чемпионат?

С 16 июля по 6 августа в Нидерландах. Матчи состоятся в семи городах. Крутых арен ("Аякс", ПСВ, "Фейеноорд") особо не будет — самая большая арена находится в Энсхеде и вмещает 30 тысяч зрителей.

По какой схеме разыгрывается турнир?

Всё как некогда на Евро у мужчин — 16 команд разбиты на четыре группы, две выходят в плей-офф, дальше 1/4 финала, полуфиналы и финал. Правда, у женщин такое впервые — раньше играли 12 сборных.

Какие у наших шансы?

Откровенно говоря, небольшие. Волей жребия россиянки попали в одну группу с немками, олимпийскими чемпионками Рио, и шведками — серебряными призёрками Игр. Лучше не придумаешь.

Также нам предстоит сыграть с Италией — сегодня в 19:00.

Как раньше мы выступали?

На двух прошлых Евро россиянки участвовали в финальной части, но в шести матчах добились только двух ничьих. Впрочем, прогресс есть — оба мирных исхода были зафиксированы на ЧЕ-2013, а вот в 2009-м наши и вовсе уступили во всех трёх играх.

К тому же в этот раз у нас есть "игрок-похороны" — Надежда Карпова. И солидная поддержка мужской сборной:

Бонус: мотивация от "Барселоны"

Со своей стороны, также желаем девушкам удачи. Хотелось бы увидеть от них если не таких голов, то хотя бы стремление к ним.

Расписание сборной России по футболу на Евро-2017:

17 июля, 19:00. Россия — Италия

21 июля, 19:00. Россия — Швеция

25 июля, 21:45. Россия — Германия