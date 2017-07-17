Федерер о победе на Уимблдоне: Голова звенит. Видимо, много выпил

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о ночи после триумфа на турнире Большого шлема в Великобритании.

— Я не знаю, что я делал прошлой ночью. Подозреваю, я выпил слишком много различных напитков, — цитирует Федерера The Herald Sun.

По словам 35-летнего победителя Уимблдона, он закончил праздновать только утром. Победа именно на этом турнире была для швейцарца особенной:

— У меня было огромное количество друзей, которые прилетели поддержать меня со всего света. Это невероятно! Нас было около 80 человек.

Напомним, в воскресенье Роджер Федерер выиграл в финале Уимблдона у Марина Чилича из Хорватии. Таким образом, швейцарец стал самым возрастным триумфатором турнира и рекордсменом по числу побед на нём, обойдя Пита Сампраса (8 против 7).