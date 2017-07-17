С марихуаной, но без футбола: игрок "Ромы" дисквалифицирован на 5 месяцев

Спалился полузащитник римского клуба Лоренцо Ди Ливио, проваливший допинг-тест после одной из игр.

20-летний итальянец минувший сезон провёл в клубе Серии В "Тернана". Положительной оказалась допинг-проба после игры против "Виченцы" — в организме спортсмена нашли тетрагидроканнабинол. За нарушение Ди Ливио поплатится пропуском первых месяцев нового сезона, а также заплатит штраф — 378 евро. Отметим, что значительную часть наказания игрок уже "отсидел" — срок истекает 23 октября этого года.

Он является сыном бывшего игрока "Ювентуса" и сборной Италии Анджело Ди Ливио, ставшего в 2000 году вице-чемпионом Европы.