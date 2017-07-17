Женская сборная России по футболу стартовала с победы на чемпионате Европы

В дебютном — и в высшей степени валидольном — матче на турнире в Нидерландах наши девушки обыграли итальянок — 2:1.

Женский чемпионат Европы: где и с кем играют наши и какие у них шансы

Подопечные Елены Фоминой уверенно начали с самого стартового свистка и уже через девять минут открыли счёт после дальнего удара Елены Даниловой. Итальянская голкиперша в странном прыжке пыталась дотянуться до мяча, но в итоге пропустила в ближний угол.

А на 26-й минуте наши и вовсе повели у представительниц "кальчо" с преимуществом в два мяча. Отличилась Елена Морозова.

Во втором тайме россиянки отошли в оборону и действовали на контратаках, предпочтя без риска сохранить победный результат. Но в концовке у наших ворот начало твориться нечто невообразимое.

Сначала Татьяна Щербак на 88-й минуте всё-таки пропустила. А ещё через несколько десятков секунд снова вынимала мяч из сетки, но на этот раз нам повезло: лайнсмен заметила миллиметровый и крайне спорный офсайд. На 92-й минуте снаряд, казалось, снова пересёк линию ворот россиянок, но Щербак его с "ленточки" отбила в перекладину, а подоспевшая защитница буквально вытащила из ворот.

В итоге сборная России вымучила трудную победу, которая стала первой в истории российской сборной на чемпионатах Европы — до этого наши добивались не очень частых ничьих.

Чемпионат Европы среди женщин. Группа В

Россия — Италия — 2:1 (2:0)

Голы: Данилова, 9 (1:0). Морозова, 26 (2:0). Мауро, 88 (2:1)

Турнирное положение: 1. Россия — 3 очка (1 матч). 2. Германия, Швеция — 0 (0). 4. Италия — 0 (1).