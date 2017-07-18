ФК "Томь" раздал 333 миллиона долгов футболистам и сотрудникам клуба

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ФК "Томь" раздал 333 миллиона долгов футболистам и сотрудникам клуба

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Фото: РИА Новости/Яков Андреев

После вмешательства Роструда члены томской команды наконец получили зарплату за пять месяцев — в период с января по май 2017 года.

Как информирует официальный сайт ведомства, долги "Томи" перед 197 игроками и сотрудниками команды составляли более 333,5 миллиона рублей, но теперь задолженность полностью погашена. Кроме того, отмечается, что генеральный директор "Томи" Руслан Киселёв привлечён к административной ответственности.

Напомним, ФК "Томь" по результатам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги и теперь выступает в ФНЛ.

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