Одноклубник Буффона сделал тату на русском языке

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Одноклубник Буффона сделал тату на русском языке

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Фото:instagram.com/douglascosta/

26-летний бразильский полузащитник итальянского "Ювентуса" Дуглас Коста показал новую татуировку в своём "инстаграме".

Коста решил увековечить на своём и без того изрядно татуированном теле новую надпись. Теперь на левой руке футболиста красуется: "Если Бог за нас, кто против нас?".

<p>Фото: instagram.com/douglascosta/</p>

Напомним, в июле Дуглас Коста из мюнхенской "Баварии" на правах аренды на год перешёл в туринский "Ювентус". До немецкого клуба бразилец пять лет играл за команду из Донецка "Шахтёр" (2010–2015 гг.).

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