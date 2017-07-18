Одноклубник Буффона сделал тату на русском языке

26-летний бразильский полузащитник итальянского "Ювентуса" Дуглас Коста показал новую татуировку в своём "инстаграме".

Коста решил увековечить на своём и без того изрядно татуированном теле новую надпись. Теперь на левой руке футболиста красуется: "Если Бог за нас, кто против нас?".

Напомним, в июле Дуглас Коста из мюнхенской "Баварии" на правах аренды на год перешёл в туринский "Ювентус". До немецкого клуба бразилец пять лет играл за команду из Донецка "Шахтёр" (2010–2015 гг.).