Бразилец из "Локомотива" Ари в ближайшее время получит паспорт РФ

Читайте также

Бразилец из "Локомотива" Ари в ближайшее время получит паспорт РФ

75

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

ТАСС со ссылкой на президента московской команды Илью Геркуса сообщил, что 31-летний форвард красно-зелёных подал документы на получение российского гражданства.

По словам Геркуса, процесс получения гражданства Ари почти завершён.

— Это желание самого игрока. У него дочка — москвичка, она имеет российское гражданство, — цитирует президента "Локо" ТАСС. — Процесс получения гражданства запущен. Документы уже поданы, всё находится на заключительных стадиях.

Напомним, в феврале 2017 года Ари на правах аренды до окончания сезона 2016/17 перешёл из "Краснодара" в "Локомотив". В июне железнодорожники продлили срок аренды футболиста ещё на сезон. Всего за красно-зелёных форвард провёл 13 матчей и забил шесть голов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!